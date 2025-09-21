Circuit Lavo’arts Lavoir de Vernelle May-en-Multien

Circuit Lavo’arts Lavoir de Vernelle May-en-Multien dimanche 21 septembre 2025.

Circuit Lavo’arts Dimanche 21 septembre, 10h00 Lavoir de Vernelle Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Installations et animations artistiques dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq.

Parcours libre du dimanche 21 septembre : circuit reliant 6 lavoirs (Seine-et-Marne). Mise en valeur de ce patrimoine rural avec des installations artistiques éphémères, des ateliers et des spectacles.

Visite libre du lavoir de Vernelle (May-en-Multien)

10h30 à 12h30 atelier de fabrication de cartes à planter au lavoir d’Ocquerre

Visite libre du lavoir de Vendrest

12h30 Pique-nique collectif tiré du sac, buvette nomade au lavoir de Rademont (Vendrest)

13h à 15h Atelier de musique verte au lavoir de Rademont (Vendrest)

16h Chansons et danse participatives au lavoir de Coulombs-en-Valois

17h30 Chorale participative au lavoir de Crouy-sur-Ourcq

18h Pot de clôture au lavoir de Crouy-sur-ourcq

Programme détaillé et plans : https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about

Lavoir de Vernelle Chemin de Halage 77145 May-en-Multien May-en-Multien 77145 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about »}]

