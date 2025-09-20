Circuit Lavo’Arts Lavoir Mareuil-sur-Ourcq

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Installations et animations artistiques dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq.

Parcours libre du samedi 20 septembre : circuit reliant 6 lavoirs (Oise, Aisne, Seine et Marne ). Mise en valeur de ce patrimoine rural avec des installations artistiques éphémères, des ateliers et des spectacles.

12h à 13h Atelier de fabrication de kazoos au lavoir de Fulaines (Mareuil-sur-Ourcq)

12h30 à 14h Pique-nique collectif tiré du sac, buvette nomade au lavoir de Fulaines (Mareuil-sur-Ourcq)

Programme détaillé et plans : https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about

Lavoir Fulaines 60890 Mareuil-sur-Ourcq Mareuil-sur-Ourcq 60890 Oise Hauts-de-France

Léa B-H