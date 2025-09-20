Circuit Lavo’Arts Lavoir Mareuil-sur-Ourcq
Circuit Lavo’Arts Lavoir Mareuil-sur-Ourcq samedi 20 septembre 2025.
Circuit Lavo’Arts Samedi 20 septembre, 12h00 Lavoir Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T14:00:00
Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T14:00:00
Installations et animations artistiques dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq.
Parcours libre du samedi 20 septembre : circuit reliant 6 lavoirs (Oise, Aisne, Seine et Marne ). Mise en valeur de ce patrimoine rural avec des installations artistiques éphémères, des ateliers et des spectacles.
12h à 13h Atelier de fabrication de kazoos au lavoir de Fulaines (Mareuil-sur-Ourcq)
12h30 à 14h Pique-nique collectif tiré du sac, buvette nomade au lavoir de Fulaines (Mareuil-sur-Ourcq)
Programme détaillé et plans : https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about
Lavoir Fulaines 60890 Mareuil-sur-Ourcq Mareuil-sur-Ourcq 60890 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about »}]
Installations et animations artistiques dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq.
Léa B-H