Circuit « Le bocage : architecture du paysage et abri de la faune » Gare de Bozouls Bozouls

Circuit « Le bocage : architecture du paysage et abri de la faune » Dimanche 21 septembre, 14h30 Gare de Bozouls Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Balade commentée sur le Causse de Bozouls avec Audrey Poujol, naturaliste.

Rendez-vous à 14h30 à la gare de Bozouls pour une boucle de 3 km environ (durée 2h)

Événement organisé par l’association Bozouls Comtal Citoyens. Renseignements par mail bozoulscomtalcitoyens@gmail.com

© Atelier Santos Lemarchand