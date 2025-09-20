Circuit « Le domaine de Sauvages, une histoire de forêt » MNE-RENE 30 / CPIE du Gard Saint-Jean-du-Pin

Gratuit. Tout public. À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Après une déambulation d’1h30 environ, avec explications botaniques sur la forêt méditerranéenne et paysagères, arrivée au domaine de Sauvages, où un agent de l’ONF vous parlera de la gestion sylvicole du domaine.

Un lieu enchanteur à découvrir.

MNE-RENE 30 / CPIE du Gard Château de Sauvages, 30140 Saint-Jean-du-Pin Saint-Jean-du-Pin 30140 Gard Occitanie 04 66 52 61 38 https://cpiegard.fr

© CPIE du Gard