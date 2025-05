Circuit Le peuple du vieux chêne Waldweistroff Moselle, 7 juin 2025, Waldweistroff.

Circuit Le peuple du vieux chêne Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit Le peuple du vieux chêne 57320 Waldweistroff Moselle Grand Est

Durée : 165 Distance : 13100.0 Tarif :

Après avoir salué le chêne tricentenaire de Waldweistroff, gardien majestueux du village, aventurez-vous dans une forêt autrefois convoitée par les plus puissants seigneurs. Une atmosphère étrange y plane… ouvrez l’œil des présences inattendues pourraient bien surgir au détour du sentier. La balade vous mènera jusqu’à l’église Saint-Éloi, qui domine toute la région. Chaque 25 juin, un pèlerinage traditionnel y rassemble les fidèles venus faire bénir leurs chevaux… et désormais tracteurs, dans l’espoir de bonnes récoltes à venir.

English :

After greeting the tercentenary Waldweistroff oak, majestic guardian of the village, venture into a forest once coveted by the most powerful lords. A strange atmosphere hangs in the air? keep your eyes peeled: unexpected presences may be lurking just around the bend. The walk will take you as far as the church of Saint-Éloi, which dominates the entire region. Every June 25, a traditional pilgrimage brings together the faithful to have their horses? and now tractors? blessed, in the hope of good harvests to come.

Deutsch :

Nachdem Sie die 300 Jahre alte Eiche von Waldweistroff, die majestätische Wächterin des Dorfes, begrüßt haben, begeben Sie sich in einen Wald, der einst von den mächtigsten Herrschern begehrt wurde. Hier herrscht eine seltsame Atmosphäre… Halten Sie die Augen offen: Unerwartete Gestalten könnten hinter der nächsten Ecke des Pfades auftauchen. Der Spaziergang führt Sie zur Kirche Saint-Éloi, die die gesamte Region überragt. Jeden 25. Juni findet hier eine traditionelle Wallfahrt statt, bei der die Gläubigen ihre Pferde und nun auch Traktoren segnen lassen, um auf eine gute Ernte zu hoffen.

Italiano :

Dopo aver salutato la trecentenaria quercia di Waldweistroff, maestosa guardiana del villaggio, avventuratevi in una foresta un tempo ambita dai signori più potenti. C’è un’atmosfera strana nell’aria: tenete gli occhi aperti: alla curva del sentiero potrebbero apparire presenze inaspettate. La passeggiata vi porterà fino alla chiesa di Saint-Éloi, che domina l’intera regione. Ogni 25 giugno, un pellegrinaggio tradizionale porta qui i fedeli per far benedire i loro cavalli e ora anche i trattori, nella speranza di buoni raccolti futuri.

Español :

Tras saludar al roble tricentenario de Waldweistroff, majestuoso guardián del pueblo, aventúrese en un bosque antaño codiciado por los señores más poderosos. Una extraña atmósfera flota en el aire… mantenga los ojos bien abiertos: presencias inesperadas podrían aparecer en el recodo del sendero. El paseo le llevará hasta la iglesia de Saint-Éloi, que domina toda la región. Cada 25 de junio, una romería tradicional reúne aquí a los fieles para bendecir sus caballos, y ahora también sus tractores, con la esperanza de buenas cosechas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-02 par Système d’information touristique Lorrain