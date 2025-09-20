Circuit « Le rail à Issy » Gare Issy Val-de-Seine Issy-les-Moulineaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

RDV Gare Issy Val de Seine, place Lafayette (angle rues Camille Desmoulins et Rouget de Lisle)

Trois voies ferrées traversent ou longent Issy-les-Moulineaux : Montparnasse – Versailles (dès 1840), Invalides – Puteaux (en 1889, actuel RER C) et Champ de Mars – Versailles (en 1900, actuel T2). Au fil du temps, sont venus s’y ajouter plusieurs lignes de tramway, ainsi qu’en 1934 le métro. Et la ville, sa physionomie, ses paysages et jusqu’au mode de vie de ses habitants en ont été bouleversés !

Gare Issy Val-de-Seine Place Lafayette 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 87 00 »}]

