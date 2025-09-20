Circuit « Les Castors de Pessac : quand bâtir rime avec s’unir » Cité des Castors de Pessac Pessac

Circuit « Les Castors de Pessac : quand bâtir rime avec s’unir » Cité des Castors de Pessac Pessac samedi 20 septembre 2025.

Circuit « Les Castors de Pessac : quand bâtir rime avec s’unir » 20 et 21 septembre Cité des Castors de Pessac Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire pour les visites commentées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Pessac – 1948. Face à une crise du logement sans précédent, des citoyens prennent leur truelle en main ! Solidaires et visionnaires, ils créent et construisent leur propre cité, aujourd’hui labellisée Patrimoine du XXe siècle. L’occasion de découvrir une aventure pionnière ancrée dans le « Faire » ! Une déambulation en compagnie de l’Association Culturelle des Castors de Pessac.

En complément des balades proposées, ne manquez pas l’exposition Découverte de la 1ère Cité des Castors de France, à la maison municipale des Castors, place Charles Dullin à Pessac.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.

Entrée libre

Cité des Castors de Pessac 65 avenue du Général Leclerc, 33600 Pessac Pessac 33600 L’Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 74 43 78 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.cult.castors@free.fr »}]

Déambulez au cœur d’un habitat pionnier imaginé par les Castors, des habitants-bâtisseurs qui, dès 1948, ont relevé l’incroyable défi de construire ensemble et de leurs propres mains, toute une cité.…

© D. Le Lann