Circuit « Les Moulineaux »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

En 1893, notre commune ajoute à son nom initial celui des Moulineaux, pour bien signifier et affermir les liens qui l’unissent à ce hameau situé un peu à l’écart. Se développant entre un coteau escarpé au sud et la Seine au nord, il conservera longtemps une identité assez marquée. Quels témoignages en reste-t-il aujourd’hui ? Quels visages nouveaux s’y sont ajoutés avec les années ?

Chemin des Vignes 113 bis avenue de Verdun 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 87 00 »}] Au Chemin des Vignes, sur les coteaux crayeux qui bordent la Seine, on produit toujours du vin. Après les vendanges, auxquelles participent les écoles d’Issy, le vin est mis en bouteille et conservé dans les carrières voisines transformées en caves, sous les auspices de la vénérable confrérie Saint-Vincent. Bus 123 ; RER C Issy- Ville ; T 2 Les Moulineaux

