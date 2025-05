Circuit Les pierres sous le vent Waldwisse Moselle, 7 juin 2025, Waldwisse.

Circuit Les pierres sous le vent Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit Les pierres sous le vent 57480 Waldwisse Moselle Grand Est

Durée : 180 Distance : 13900.0 Tarif :

Sur ce circuit unique, art, nature et mémoire marchent d’un même pas.

Bercé par le souffle régulier des éoliennes, le sentier vous entraîne à travers un véritable musée à ciel ouvert, entre champs, crêtes herbeuses et paysages vallonnés. Des sculptures monumentales, créées par des artistes venus du monde entier, jalonnent la frontière franco-allemande, porteurs d’un message universel de paix, de liberté et de fraternité. Le parcours se poursuit dans la fraîcheur d’un vallon bucolique menant à la chapelle Saint-Bernard de Flatten, discrète et émouvante, avant de rejoindre Waldwisse, dernier village français avant la Sarre.

Difficulté moyenne

+33 3 82 83 74 14

English :

On this unique trail, art, nature and memory walk in unison.

Lulled by the steady blasts of wind turbines, the trail takes you through a veritable open-air museum, between fields, grassy ridges and rolling landscapes. Monumental sculptures created by artists from all over the world line the Franco-German border, carrying a universal message of peace, freedom and fraternity. The route continues in the cool of a bucolic valley, leading to the discreet and moving Saint-Bernard chapel in Flatten, before reaching Waldwisse, the last French village before the Saar.

Deutsch :

Auf diesem einzigartigen Rundweg gehen Kunst, Natur und Erinnerung Hand in Hand.

Der Weg führt Sie durch ein Freilichtmuseum zwischen Feldern, grasbewachsenen Bergrücken und hügeligen Landschaften und wird von Windrädern begleitet. Monumentale Skulpturen, die von Künstlern aus aller Welt geschaffen wurden, säumen die deutsch-französische Grenze und sind Träger einer universellen Botschaft von Frieden, Freiheit und Brüderlichkeit. Der Weg führt durch ein kühles, bukolisches Tal zur unscheinbaren und bewegenden Bernhardinerkapelle von Flatten, bevor er nach Waldwisse führt, dem letzten französischen Dorf vor der Saar.

Italiano :

In questo percorso unico, arte, natura e memoria camminano all’unisono.

Cullati dalla brezza costante delle turbine eoliche, il sentiero vi conduce attraverso un vero e proprio museo all’aperto, tra campi, creste erbose e paesaggi ondulati. Sculture monumentali create da artisti di tutto il mondo costeggiano il confine franco-tedesco, portando un messaggio universale di pace, libertà e fratellanza. Il percorso prosegue nella frescura di una valle bucolica che conduce alla discreta e commovente cappella di Saint-Bernard a Flatten, prima di raggiungere Waldwisse, l’ultimo villaggio francese prima della Saar.

Español :

En este sendero único, arte, naturaleza y memoria caminan al unísono.

Arrullado por la brisa constante de los aerogeneradores, el sendero le lleva por un auténtico museo al aire libre, entre campos, crestas herbosas y paisajes ondulantes. Esculturas monumentales creadas por artistas de todo el mundo bordean la frontera franco-alemana, portadoras de un mensaje universal de paz, libertad y fraternidad. La ruta continúa en el frescor de un bucólico valle que conduce a la discreta y conmovedora capilla de Saint-Bernard en Flatten, antes de llegar a Waldwisse, último pueblo francés antes del Sarre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-02 par Système d’information touristique Lorrain