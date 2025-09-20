Circuit : les pistes de Robin Office du Tourisme Le Teich
Circuit : les pistes de Robin Samedi 20 septembre, 10h00 Office du Tourisme Gironde
À partir de 4 ans. Renseignements à l’Office du Tourisme : 05 56 22 80 46. Gratuit. Sans réservation.
Les Pistes de Robin invitent les petits explorateurs et leur famille à (re)découvrir le Teich. 3 parcours vous attendent à tout moment de la journée et ils sont à retirer à l’Office de Tourisme. Partez avec Robin à la découverte des sites naturels et patrimoniaux de la ville ! Les enfants de 4 à 10 ans devront faire preuve d’observation et de logique pour résoudre les énigmes avec plusieurs niveaux de difficultés.
Office du Tourisme 1 Pl. Pierre Dubernet, 33470 Le Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556228046 https://leteich-ecotourisme.fr/
