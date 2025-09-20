Circuit ludique « l’architecture dans les rues du centre ville » Ville de Commercy Commercy

Guide papier à retirer au Musée de la Céramique et de l’Ivoire, 7 Avenue Carcano, 55200 Commercy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Explorez le centre-ville de Commercy, riche d’une architecture diverse et exceptionnelle, en suivant un circuit ludique grâce à un guide papier à retirer au musée !

Ville de Commercy Château Stanislas, 55200 Commercy Commercy 55200 Meuse Grand Est Commercy, cité lorraine de la vallée de la Meuse, doit sa renommée à son riche passé ducal. Ancienne seigneurie des comtes de Sarrebruck puis des ducs de Lorraine, elle connaît un essor particulier au XVIIIᵉ siècle sous Stanislas Leszczynski, beau-père de Louis XV, qui y fit réaménager le château. Cet édifice, avec son esplanade monumentale, demeure le symbole de la ville. Le centre ancien conserve de belles façades, des hôtels particuliers et des ruelles typiques de l’urbanisme lorrain. L’église Saint-Pantaléon abrite des trésors d’art sacré. Marquée par son histoire militaire et religieuse, Commercy associe aujourd’hui patrimoine bâti, mémoire ducale et tradition gourmande, à travers ses célèbres madeleines.

