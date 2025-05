Circuit « Maisons de maître et château » – Volnay, 22 juin 2025 13:45, Volnay.

Au fil de ce circuit, vous découvrirez deux maisons de maître d’Ancien Régime et le château de la Chesnaye, trois propriétés remarquables par leur histoire, leur architecture et leur restauration, en compagnie des propriétaires et d’une guide-conférencière.

– Rendez-vous à 13h45, place de l’église de Volnay

– Renseignements et réservation sur www.perchesarthois.com ou au 02 43 60 72 77 .

