Sceaux-sur-Huisne

Circuit manoir et châteaux

Parking de la mairie Sceaux-sur-Huisne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 13:45:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Au fil de ce circuit, vous découvrirez en compagnie d’une guide-conférencière et des propriétaires l’histoire et l’architecture de trois anciens sites qui illustrent les composantes et la variété architecturale des domaines nobles sous l’Ancien Régime, de la petite maison forte d’origine médiévale aux châteaux anciens, remis au goût du jour au XIXe siècle. Les propriétaires vous feront partager leur attachement aux lieux et leur engagement pour leur restauration.

– Circuit en voitures particulières.

– Rendez-vous à 13h45, parking de la mairie de Sceaux-sur-Huisne pour un départ en covoiturage.

Gratuit. En partenariat avec les propriétaires .

Parking de la mairie Sceaux-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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L’événement Circuit manoir et châteaux Sceaux-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays Perche Sarthois