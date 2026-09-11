Circuit : marche rapide culturelle « femmes rouennaises inspirantes », Planète Bien-Etre, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Planète Bien-Etre · Rouen
Informations pratiques
Circuit : marche rapide culturelle « femmes rouennaises inspirantes » Dimanche 20 septembre, 09h30 Planète Bien-Etre Seine-Maritime
Informations : 02 35 88 09 98 ou SMS/Whatsapp 07 88 92 42 54
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Partez à la découverte du matrimoine rouennais et explorez Rouen sous un angle inédit : celui des femmes qui ont façonné son histoire. Au programme : une séance de marche rapide commentée, pour allier activité physique et immersion culturelle. Et en fin de parcours, repartez avec un jeu de cartes exclusif conçu par la Ville, mettant en lumière toutes les rouennaises présentées : un souvenir unique pour prolonger la découverte !
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026
Planète Bien-Etre 13 rue Racine, 76000 Rouen Rouen 76834 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Partez à la découverte du matrimoine rouennais et explorez Rouen sous un angle inédit : celui des femmes qui ont façonné son histoire. Au programme : une séance de marche rapide commentée, pour et Et…
©Sophie Lulague
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