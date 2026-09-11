UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rouen

Circuit : marche rapide culturelle « femmes rouennaises inspirantes », Planète Bien-Etre, Rouen

dimanche 20 septembre 2026 · Planète Bien-Etre · Rouen

Circuit : marche rapide culturelle « femmes rouennaises inspirantes », Planète Bien-Etre, Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Planète Bien-Etre
Adresse
13 rue Racine, 76000 Rouen
Ville
76834 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Informations : 02 35 88 09 98 ou SMS/Whatsapp 07 88 92 42 54

Circuit : marche rapide culturelle « femmes rouennaises inspirantes » Dimanche 20 septembre, 09h30 Planète Bien-Etre Seine-Maritime

Informations : 02 35 88 09 98 ou SMS/Whatsapp 07 88 92 42 54

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Partez à la découverte du matrimoine rouennais et explorez Rouen sous un angle inédit : celui des femmes qui ont façonné son histoire. Au programme : une séance de marche rapide commentée, pour allier activité physique et immersion culturelle. Et en fin de parcours, repartez avec un jeu de cartes exclusif conçu par la Ville, mettant en lumière toutes les rouennaises présentées : un souvenir unique pour prolonger la découverte !
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

Planète Bien-Etre 13 rue Racine, 76000 Rouen Rouen 76834 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Partez à la découverte du matrimoine rouennais et explorez Rouen sous un angle inédit : celui des femmes qui ont façonné son histoire. Au programme : une séance de marche rapide commentée, pour et Et…

©Sophie Lulague

À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)