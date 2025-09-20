Circuit Nos Mégalithes inscrits à l’UNESCO Place René le Mene Crach

Circuit Nos Mégalithes inscrits à l’UNESCO Place René le Mene Crach samedi 20 septembre 2025.

Place René le Mene Parvis de la Mairie de Crac’h Crach Morbihan

Début : 2025-09-20 14:00:00

2025-09-20

Partez pour une balade exceptionnelle au cœur du circuit des mégalithes!

Guidée par Laurent PICARD et Robert MALARD, historiens passionnés de Crac’h, cette promenade vous plongera dans l’histoire fascinante des mégalithes, récemment inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Gratuit places limitées

Inscription obligatoire en Mairie

02 97 55 03 17

communication@crach.bzh

Ne manquez pas cette découverte unique de notre patrimoine ! .

Place René le Mene Parvis de la Mairie de Crac’h Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17

