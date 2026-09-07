Circuit par les ruelles des anciens quartiers de mulquiniers., Maison du Mulquinier, Avesnes-les-Aubert

Informations pratiques

Circuit par les ruelles des anciens quartiers de mulquiniers. Samedi 19 septembre, 10h30 Maison du Mulquinier Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Les quartiers et corons de mulquiniers (tisseurs à la cave) de l’ancienne capitale de la mulquinerie sont souvent regardés avec étonnement. C’est oublier qu’ils ont été organisés pour une vie sans automobile, sans eau courante mais avec des potagers et des services collectifs comme le puits ou le four à pain. La brouette suffisait pour transporter des charges. Aujourd’hui les maisons les plus délabrées sont souvent les plus anciennes. C’est avec un nouveau regard que nous vous invitons à une flânerie dans un réseau de ruelles et de passages, unique dans le Cambrésis.

Maison du Mulquinier 22 Rue Louise Michel, 59129 Avesnes-les-Aubert Avesnes-les-Aubert 59129 Nord Hauts-de-France +33 (0)6 60 27 27 59 https://www.facebook.com/LaMaisonduMulquinier/?locale=fr_FR La vocation de la Maison du Patrimoine d’Avesnes-les-Aubert est de montrer aux visiteurs une maison de mulquiniers (tisseurs) au début du XXe siècle comportant une cuisine, une chambre à coucher, un espace « métier à tisser » et une salle d’exposition temporaire. parking à proximité

Les quartiers et corons de mulquiniers (tisseurs à la cave) de l’ancienne capitale de la mulquinerie sont souvent regardés avec étonnement. C’est oublier qu’ils ont été organisés pour une vie sans et…

Jacque Hucliez