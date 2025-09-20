Circuit patrimoine architectural La Friche Le Port

Circuit patrimoine architectural La Friche Le Port samedi 20 septembre 2025.

Circuit patrimoine architectural Samedi 20 septembre, 09h30, 13h30 La Friche

Sur réservation

Début : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T09:30:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T13:30:00

Circuit à vélo sur les différents bâtiments labellisés « Architecture Contemporaine Remarquable » dans la ville de Le Port.

La Friche 97420 Le Port 97420 La Réunion 0262423131 [{« type »: « email », « value »: « reservation.culturel@ville-port.re »}] Ancien centre de tri Parking place des cheminots

Le Port