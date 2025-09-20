Circuit patrimoine numérique La Friche Le Port

Circuit patrimoine numérique Samedi 20 septembre, 09h30, 13h30 La Friche

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T09:00:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Circuit patrimonial numérique à travers l’application Ti Prat le Pirate, vous découvrirez l’histoire de la commune de Le Port de manière ludique et amusante.

La Friche 97420 Le Port 97420 La Réunion 0262423131 reservation.culturel@ville-port.re Ancien centre de tri Parking place des cheminots

Le Port