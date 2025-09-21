Circuit patrimoine Place du Marché 85190 Beaulieu sous la Roche Beaulieu-sous-la-Roche

Circuit patrimoine Place du Marché 85190 Beaulieu sous la Roche Beaulieu-sous-la-Roche dimanche 21 septembre 2025.

Circuit patrimoine Dimanche 21 septembre, 09h30 Place du Marché 85190 Beaulieu sous la Roche Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Au départ de la place du Marché, circuit en autonomie durant tout le week-end et en visites guidées à 9h30 puis à 11h le dimanche.

Il est agrémenté de panneaux tout au long du parcours.

Ce week-end servira de test pour le circuit qui sera mis en place de façon pérenne par la suite.

Place du Marché 85190 Beaulieu sous la Roche Place du Marché 85190 Beaulieu sous la Roche Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire

Au départ de la place du Marché, circuit en autonomie durant tout le week-end et en visites guidées à 9h30 puis à 11h le dimanche.

Mairie Beaulieu sous la Roche