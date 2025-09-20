Circuit patrimonial Gare routière, Cannes Cannes

Circuit patrimonial Gare routière, Cannes Cannes samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Départ gare routière, arrêt Hôtel de Ville)

Départs à 9h30, 11h, 14h30, 16h et 17h30

Montez à bord d’un autobus urbain du réseau cannois de 1980 pour un circuit patrimonial avec plusieurs arrêts possible : Théâtre Debussy, Centre d’art La Malmaison, Port Canto, Chapelle Bellini, Synagogue, Villa Rothschild.

Association Tram&bus de la Côte d’Azur. Rens. tca@trambus.fr

@TCA