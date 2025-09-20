Circuit patrimonial « L’architecture des églises de Charente Limousine au fil des siècles » Église Saint-Sixte Turgon

Gratuit. Sans réservation.

Rdv devant l’église Saint-Sixte de Turgon, circuit itinérant sur quatre communes: Turgon, Parzac, Le Grand-Madieu et Saint-Laurent-de-Céris.

L’église, en tant que bâtiment-clé de chaque ville et village, a été au coeur d’évolutions architecturales majeures, au gré des évènements de l’histoire et des progrès des techniques. Les églises de Charente Limousine en sont évidemment les témoins. Elles sont aussi des marqueurs des envies et préoccupations propres à chaque village, à la population et à ses représentants.

Le Pays d’art et d’histoire de Charente Limousine propose un circuit patrimonial qui montrera au public, au travers d’un petit panel d’églises, les exemples visibles en Charente Limousine.

16350 Turgon

