Gratuit. Sans réservation.

Départ depuis le monument aux morts de Massignac, circuit itinérant sur quatre communes : Massignac, Lésignac-Durand, Mouzon, Cherves-Châtelars.

Au sortir de la Première Guerre mondiale, le besoin de commémorer le sacrifice des soldats morts au combat prédomine et se concrétise au travers de la construction de monuments sur tout le territoire national. S’il existe plusieurs grandes typologies, chaque village va partir sur un modèle en fonction de critères qui lui sont propres.

Le Pays d’art et d’histoire de Charente Limousine, au travers d’un circuit patrimonial, propose au public d’en découvrir certains exemples, parfois atypiques, parfois classiques, mais tous porteurs de la même symbolique: rendre hommage et ne pas oublier.

Monument aux morts Place des Ecoles, 16310, Massignac Massignac 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine

