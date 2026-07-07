Circuit paysage Beyssenac Saint-Sornin-Lavolps Juillac mairie Beyssenac
mercredi 19 août 2026 · mairie · Beyssenac
Informations pratiques
Beyssenac
Circuit paysage Beyssenac Saint-Sornin-Lavolps Juillac
mairie Le Bourg Beyssenac Corrèze
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Sillonnez les paysages des bas plateaux limousins, remontez le temps jusqu’à la fin du 19ème siècle pour comprendre leur évolution et terminez par un point de vus spectaculaire sur le bassin de Brive.
Rendez-vous à 09h30 devant la mairie de Beyssenac. .
mairie Le Bourg Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr
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English : Circuit paysage Beyssenac Saint-Sornin-Lavolps Juillac
L’événement Circuit paysage Beyssenac Saint-Sornin-Lavolps Juillac Beyssenac a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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