Circuit paysage Beyssenac Saint-Sornin-Lavolps Juillac mairie Beyssenac

Informations pratiques

Beyssenac

Circuit paysage Beyssenac Saint-Sornin-Lavolps Juillac

mairie Le Bourg Beyssenac Corrèze

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Sillonnez les paysages des bas plateaux limousins, remontez le temps jusqu’à la fin du 19ème siècle pour comprendre leur évolution et terminez par un point de vus spectaculaire sur le bassin de Brive.

Rendez-vous à 09h30 devant la mairie de Beyssenac. .

mairie Le Bourg Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr

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English : Circuit paysage Beyssenac Saint-Sornin-Lavolps Juillac

L’événement Circuit paysage Beyssenac Saint-Sornin-Lavolps Juillac Beyssenac a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze