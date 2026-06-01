Le Charmel

Circuit pédestre 10 km, 7 Juin

Le Charmel Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dimanche 7 juin 2026, Le Charmel Cyclo organise un circuit pédestre de 10 km, des circuits cyclotourisme de 30, 65 et 85 km et des circuits VTT de 20 et 32 km.

Les randonnées sont ouvertes à tous, licenciés ou non. Les inscriptions pour les cyclos débutent à 7h. Des ravitaillements sont prévus sur les parcours cyclos, VTT et pédestre.

Pour le circuit pédestre, le départ est libre à partir de 8h et groupé à 8h30.

Le port du casque est obligatoire.

Tarifs

4 € pour les cyclos

– 2,50 € pour les pédestres

gratuit pour les moins de 14 ans

Un casse-croûte et une boisson seront offerts à l’arrivée pour tous.

Renseignements 06 65 21 43 20

Dimanche 7 juin 2026, Le Charmel Cyclo organise un circuit pédestre de 10 km, des circuits cyclotourisme de 30, 65 et 85 km et des circuits VTT de 20 et 32 km.

Les randonnées sont ouvertes à tous, licenciés ou non. Les inscriptions pour les cyclos débutent à 7h. Des ravitaillements sont prévus sur les parcours cyclos, VTT et pédestre.

Pour le circuit pédestre, le départ est libre à partir de 8h et groupé à 8h30.

Le port du casque est obligatoire.

Tarifs

4 € pour les cyclos

– 2,50 € pour les pédestres

gratuit pour les moins de 14 ans

Un casse-croûte et une boisson seront offerts à l’arrivée pour tous.

Renseignements 06 65 21 43 20 .

Le Charmel 02850 Aisne Hauts-de-France +33 6 65 21 43 20

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English :

On Sunday June 7, 2026, Le Charmel Cyclo is organizing a 10 km walking circuit, 30, 65 and 85 km cycling circuits and 20 and 32 km mountain bike circuits.

The tours are open to all, with or without a cycling license. Registration for cyclos starts at 7am. Refreshment points are provided on the cycling, mountain-biking and walking routes.

For the pedestrian circuit, departures are free from 8am and grouped at 8.30am.

Helmets must be worn.

Prices

4 ? for cyclists

– 2.50 ? for pedestrians

free for children under 14

A snack and a drink will be offered at the finish for all.

Information: 06 65 21 43 20

L’événement Circuit pédestre 10 km, 7 Juin Le Charmel a été mis à jour le 2026-05-27 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne