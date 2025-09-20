Circuit pédestre commenté des chapelles de Roubaix Roubaix Roubaix

Circuit pédestre commenté des chapelles de Roubaix Samedi 20 septembre, 10h00

L’association CHAPELLES&CO valorise et entretient depuis plusieurs années les chapelles de la métropole lilloise. Ces petites architectures, autrefois patrimoine rural vivant, sont aujourd’hui souvent méconnues, délaissées et menacées en milieu urbain. L’association œuvre à les faire mieux connaître, les préserver et les faire découvrir comme un patrimoine remarquable et précieux.

Rendez-vous devant l’église Saint-Martin sur la Grand-Place de Roubaix

Roubaix 59100 chapelles.and.co@gmail.com

© CHAPELLES&CO