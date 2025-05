Circuit pédestre : Tour du Petit Ballon Wasserbourg Haut-Rhin, 7 juin 2025, Wasserbourg.

Circuit pédestre : Tour du Petit Ballon

Rte Forestière du Boenlesgrab 68230 Wasserbourg

Durée : 150 Distance : 6800.0 Tarif :

Cette balade à pied ou en raquettes à neige permet de profiter de superbes point de vue tout autour du Petit Ballon. Alternant larges chemins et sentiers, l’itinéraire traverse aussi bien des zones boisées que des crêtes parfaitement dégagées.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

This walk or snowshoe hike offers superb views all around the Petit Ballon. Alternating wide paths and trails, the itinerary crosses both wooded areas and perfectly clear ridges.

Deutsch :

Bei dieser Wanderung zu Fuß oder mit Schneeschuhen können Sie die herrlichen Ausblicke rund um den Petit Ballon genießen. Die Route verläuft abwechselnd auf breiten Wegen und Pfaden und führt sowohl durch bewaldete Gebiete als auch über offene Bergkämme.

Italiano :

Questa escursione a piedi o con le racchette da neve offre una vista superba su tutto il Petit Ballon. Alternando ampi sentieri e percorsi pedonali, l’itinerario attraversa sia zone boscose che creste perfettamente chiare.

Español :

Este paseo o excursión con raquetas de nieve ofrece magníficas vistas alrededor del Petit Ballon. Alternando caminos anchos y senderos, la ruta atraviesa tanto zonas boscosas como crestas perfectamente despejadas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Système d’informations touristique Alsace