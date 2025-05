Circuit pédestre : tour panoramique du Grand Ballon Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin, 7 juin 2025, Soultz-Haut-Rhin.

Circuit pédestre : tour panoramique du Grand Ballon

Circuit pédestre : tour panoramique du Grand Ballon Route des crêtes 68360 Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 2700.0 Tarif :

Petite balade facile au départ du parking du Grand Ballon qui permet d’appréhender les paysages du sommet des Vosges…

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

Small easy stroll from the Grand Ballon car park which allows to apprehend the landscapes from the top of the Vosges …

Deutsch :

Kleine, leichte Wanderung vom Parkplatz des Grand Ballon aus, bei der man die Landschaft des Vogesengipfels…

Italiano :

A pochi passi dal parcheggio del Grand Ballon, che permette di ammirare i paesaggi dei monti Vosgi…

Español :

Un corto paseo desde el aparcamiento del Grand Ballon que permite ver los paisajes de los Vosgos…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Système d’informations touristique Alsace