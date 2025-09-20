Circuit petit-train à la découverte de l’architecture de la ville Hôtel de ville Argenteuil Argenteuil

Circuit petit-train à la découverte de l’architecture de la ville Hôtel de ville Argenteuil Argenteuil samedi 20 septembre 2025.

Circuit petit-train à la découverte de l’architecture de la ville 20 et 21 septembre Hôtel de ville Argenteuil Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Embarquez à bord d’un petit train électrique pour une visite commentée à la découverte de l’architecture argenteuillaise et de son dialogue avec la nature. Un parcours tout en harmonie entre bâti et paysage, où l’architecture dévoile ses multiples visages.

Un départ toutes les heures. Dernier départ à 18h.

Retirez vos tickets au point d’accueil / informations dans le parc de l’hôtel de ville.

Départ au parking Robida situé derrière l’hôtel de ville.

Hôtel de ville Argenteuil 12-14 boulevard Léon-Feix 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 23 41 00 https://www.argenteuil.fr/fr

Circuit à travers l’architecture argenteuillaise

Mairie d’Argenteuil