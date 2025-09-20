Circuit : rallye pédestre pour le bicentenaire de la commune Mairie Saint-Maclou-de-Folleville

Circuit : rallye pédestre pour le bicentenaire de la commune Mairie Saint-Maclou-de-Folleville samedi 20 septembre 2025.

Circuit : rallye pédestre pour le bicentenaire de la commune Samedi 20 septembre, 14h00 Mairie Seine-Maritime

Par équipe de deux, RDV mairie, prévoir stylo et téléphone portable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La commune fête son bicentenaire. Dès 13h45, nous attendons les participants sur la place de la mairie pour le rallye pédestre

Des expositions seront en accès libre à tous visiteurs hors rallye.

Mairie 591 route de la gare, 76890 Saint-Maclou-de-Folleville Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie https://smfolleville.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 32 65 73 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 01 72 54 64 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@smfolleville.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Benjamin Dieudegard