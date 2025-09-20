Circuit : randonnée des 200 ans du rattachement de Rançon à Saint Wandrille Église Notre-Dame Rives-en-Seine

10€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:00:00 Fin : 2025-09-20T09:30:00 - 2025-09-20T16:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Sauvegarde et Valorisation du Patrimoine de Rives-en-Seine et la municipalité célèbrent les 200 ans du rattachement du village de Rançon à celui de Saint Wandrille.

09h45 – Randonnée

Parcourez 10 km autour de Rançon, avec halte pique-nique et autres activités (expo-photo, concert…)

Stationnement des voitures au parking de la médiathèque de St Wandrille. Accueil et départ de la randonnée devant la salle de la Caillouville (possibilité de laisser les sacs de pique-nique qui seront emmenés à Rançon par le minibus ; pour les personnes intéressées, un food-truck sera présent sur le lieu de repas).

Réservations randonnée : du 15 août au 12 septembre inclus

Télécharger la fiche de réservation à renvoyer par mail à alain.lecossais@orange.fr

Possibilité de réserver par téléphone au 06 88 90 35 67 (après 18h) – Nombre de places limité à 40 personnes.

Tarif : 10 euros (gratuit – 18 ans). Règlement sur place au départ de la randonnée.

Église Notre-Dame Route de Rançon, 76490 Rives-en-Seine Rives-en-Seine 76490 Saint-Wandrille-Rançon Seine-Maritime Normandie 06 88 90 35 67 alain.lecossais@orange.fr

