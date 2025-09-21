Circuit : randonnée guidée Eglise Saint-Georges Le Val d’Hazey

Circuit : randonnée guidée Eglise Saint-Georges Le Val d’Hazey dimanche 21 septembre 2025.

Circuit : randonnée guidée Dimanche 21 septembre, 15h00 Eglise Saint-Georges Eure

Durée 2h, RDV église d’Aubevoye, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir le patrimoine d’Aubevoye autrement !

Départ : depuis l’église d’Aubevoye

Itinéraire : montée vers la Vierge Noire (⚠️ côte raide), puis marche dans les bois jusqu’à la chapelle de Bethléem.

Au fil du parcours, vous découvrirez l’histoire du patrimoine local et comment l’association L’Étoile de Bethléem agit pour sauver et faire revivre la chapelle.

À l’arrivée :

Ouverture exceptionnelle de la crypte

Stand associatif : informations, souvenirs, miel de la chapelle, adhésions

Une balade entre nature, histoire et engagement local !

Eglise Saint-Georges Impasse du Montier, Aubevoye, 27940 Le Val d’Hazey Le Val d’Hazey 27940 Aubevoye Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/l-etoile-de-bethleem-association-des-amis-de-la-chapelle-de-bethleem-d-aubevoye/evenements/jep-2025-randonnee-guidee »}]

Venez découvrir le patrimoine d’Aubevoye autrement !

Etoile de Bethléem