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Circuit : randonnée patrimoine et gourmandise, Monument aux morts, Triqueville

samedi 19 septembre 2026 · Monument aux morts · Triqueville

Circuit : randonnée patrimoine et gourmandise, Monument aux morts, Triqueville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Monument aux morts
Adresse
27500 Triqueville
Ville
27500 Triqueville
Département
Eure
Tarif
Durée 3h15, 40 pers. max, RDV monument aux morts.

Circuit : randonnée patrimoine et gourmandise Samedi 19 septembre, 08h45 Monument aux morts Eure

Durée 3h15, 40 pers. max, RDV monument aux morts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le départ s’effectue depuis un village typique aux maisons à colombage, où l’église Saint-Martin veille sur son cimetière à l’ombre d’un if millénaire au tronc creux. Une anecdote savoureuse y est attachée : autrefois, le boucher dressait son étal dans le creux de cet arbre vénérable, à la sortie de la messe. Entre bocage, prairies grasses, haies champêtres et forêt, cette randonnée réserve une halte historique et gourmande inattendue à la ferme du Ponctey en lien avec les vestiges d’un ancien terrain d’aviation allemand de la Seconde Guerre mondiale.

Monument aux morts 27500 Triqueville Triqueville 27500 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 41 08 21 »}]
Le départ s’effectue depuis un village typique aux maisons à colombage, où l’église Saint-Martin veille sur son cimetière à l’ombre d’un if millénaire au tronc creux. Une anecdote savoureuse y est :…

©OT CCPAVR