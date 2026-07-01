Circuit : randonnée patrimoine et gourmandise, Monument aux morts, Triqueville

Informations pratiques

Circuit : randonnée patrimoine et gourmandise Samedi 19 septembre, 08h45 Monument aux morts Eure

Durée 3h15, 40 pers. max, RDV monument aux morts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le départ s’effectue depuis un village typique aux maisons à colombage, où l’église Saint-Martin veille sur son cimetière à l’ombre d’un if millénaire au tronc creux. Une anecdote savoureuse y est attachée : autrefois, le boucher dressait son étal dans le creux de cet arbre vénérable, à la sortie de la messe. Entre bocage, prairies grasses, haies champêtres et forêt, cette randonnée réserve une halte historique et gourmande inattendue à la ferme du Ponctey en lien avec les vestiges d’un ancien terrain d’aviation allemand de la Seconde Guerre mondiale.

Monument aux morts 27500 Triqueville Triqueville 27500 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 41 08 21 »}]

Le départ s’effectue depuis un village typique aux maisons à colombage, où l’église Saint-Martin veille sur son cimetière à l’ombre d’un if millénaire au tronc creux. Une anecdote savoureuse y est :…

©OT CCPAVR