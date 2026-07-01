Circuit : randonnée patrimoine, Mairie, Reux

Informations pratiques

Circuit : randonnée patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h30 Mairie Calvados

Durée 2h30, RDV mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Randonnée au départ de la mairie de Reux, puis visite commentée de l’église Saint-Etienne

Mairie 1429 route de l’église, 14130 Reux Reux 14130 Calvados Normandie

Randonnée au départ de la mairie de Reux, puis visite commentée de l’église Saint-Etienne

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