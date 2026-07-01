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Circuit : randonnée patrimoine, Mairie, Reux

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie · Reux

Circuit : randonnée patrimoine, Mairie, Reux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
1429 route de l'église, 14130 Reux
Ville
14130 Reux
Département
Calvados
Tarif
Durée 2h30, RDV mairie.

Circuit : randonnée patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h30 Mairie Calvados

Durée 2h30, RDV mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Randonnée au départ de la mairie de Reux, puis visite commentée de l’église Saint-Etienne

Mairie 1429 route de l’église, 14130 Reux Reux 14130 Calvados Normandie
Randonnée au départ de la mairie de Reux, puis visite commentée de l’église Saint-Etienne

© Reux loisirs

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