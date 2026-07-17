Circuit renfo, Parc Gracchus-Babeuf, Saint-Étienne-du-Rouvray
mardi 28 juillet 2026 · Parc Gracchus-Babeuf · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Circuit renfo Mardi 28 juillet, 17h00 Parc Gracchus-Babeuf Seine-Maritime
Gratuit – Tout public. Rendez-vous allée Gisèle-Halimi
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T17:00:00+02:00 – 2026-07-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T17:00:00+02:00 – 2026-07-28T18:00:00+02:00
Au programme : circuit renfo (séance de renforcement polyarticulaire alliant renforcement musculaire et cardio)
Parc Gracchus-Babeuf 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 78 20 33 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contactsakong@gmail.com »}]
L’association sportive et culturelle Akong propose des séances de sport pendant tout le mois de juillet.
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