Circuit Renty Place de Renty Renty samedi 20 septembre 2025.

En partenariat avec le CHHP.Dès 15 ans. Prévoir des chaussures de marche. Sur inscription au 06 60 27 46 94 (indiquer par texto Nom, nombre de personnes, commune de résidence).

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Plongez au cœur de l’histoire vivante de Renty, ce village au charme discret et au passé fascinant ! De l’imposant château fort médiéval, témoin des grandes heures de la région, jusqu’aux habitats traditionnels du bourg, en passant par l’église, les anciens prés flottés, les anciens moulins et les richesses naturelles du territoire, Renty vous réserve de belles surprises.

