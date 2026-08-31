Circuit street art à vélo, Hôtel de ville Argenteuil, Argenteuil

Informations pratiques

Circuit street art à vélo 19 et 20 septembre Hôtel de ville Argenteuil Val-d’Oise

À partir de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

À la découverte du musée à ciel ouvert sous un angle original et artistique ! À vélo électrique, laissez-vous guider à travers les rues d’Argenteuil pour explorer une sélection des œuvres : graffs et fresques monumentales viennent dialoguer avec le patrimoine urbain. Une balade culturelle et éco-responsable, alliant street-art et mobilité douce. En écho avec l’exposition « Seine de Vie », un focus sera mis sur les fresques en lien avec le fleuve.

Mise à disposition des vélos électriques – À partir de 16 ans

Sur réservation au 01 34 23 42 50 ou reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr

Rendez-vous sur le parvis de l’hôtel de ville 15 min. avant le départ

Hôtel de ville Argenteuil 12-14 boulevard Léon-Feix 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 23 41 00 https://www.argenteuil.fr/fr [{« type »: « phone », « value »: « 01.34.23.42.50 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr »}, {« owner »: {« uid »: 23323851, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-31T12:13:41.539Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr », « response »: {« passId »: 433954214, « isPending »: false, « addressId »: 44050}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-31T12:13:41.144Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2564628, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-31T12:13:41.305Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484317228, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789894800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-31T12:13:41.539Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433954214 »}] [{« link »: « mailto:reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr »}]

Circuit à vélo pour découvrir le street art

©mairie d’Argenteuil