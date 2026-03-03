Circuit sur la Côte Landaise RDV Office de Tourisme Dax
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : 25 EUR
Date : 2026-04-17
Venez découvrir notre littoral landais, de Vieux Boucau à Capbreton. Il y sera question de ports, en passant par Seignosse et Hossegor, où seront évoqués stations et architectures balnéaires, paysages côtiers et activités maritimes. .
+33 5 58 56 86 86
