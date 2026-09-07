UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Marguerite-sur-Duclair

Circuit : sur les chemins de Sainte Marguerite, Place de l’église, Sainte-Marguerite-sur-Duclair

dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'église · Sainte-Marguerite-sur-Duclair

Circuit : sur les chemins de Sainte Marguerite, Place de l’église, Sainte-Marguerite-sur-Duclair

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de l'église
Adresse
Place de l'église, 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair
Ville
76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 2h, RDV église.

Circuit : sur les chemins de Sainte Marguerite Dimanche 20 septembre, 10h00 Place de l’église Seine-Maritime

Durée 2h, RDV église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Rando-conférence sur les chemins de Sainte Marguerite sur Duclair guidée par Yves Crochemore.
Départ devant l’église à 10h

Place de l’église Place de l’église, 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie
Rando-conférence sur les chemins de Sainte Marguerite sur Duclair guidée par Yves Crochemore.

© yves crochemore

À voir aussi à Sainte-Marguerite-sur-Duclair (Seine-Maritime)