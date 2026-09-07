Circuit : sur les chemins de Sainte Marguerite, Place de l’église, Sainte-Marguerite-sur-Duclair

Informations pratiques

Circuit : sur les chemins de Sainte Marguerite Dimanche 20 septembre, 10h00 Place de l’église Seine-Maritime

Durée 2h, RDV église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Rando-conférence sur les chemins de Sainte Marguerite sur Duclair guidée par Yves Crochemore.

Départ devant l’église à 10h

Place de l’église Place de l’église, 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie

Rando-conférence sur les chemins de Sainte Marguerite sur Duclair guidée par Yves Crochemore.

© yves crochemore