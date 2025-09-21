Circuit : sur les traces du temps qui passe Eglise Notre-Dame de la Délivrance Blangy-sur-Bresle

Circuit : sur les traces du temps qui passe Eglise Notre-Dame de la Délivrance Blangy-sur-Bresle dimanche 21 septembre 2025.

Circuit : sur les traces du temps qui passe Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Eglise Notre-Dame de la Délivrance Seine-Maritime

Durée 2h, départs à 10h, 10h30, 11h, 14h, 14h30 et 15h, RDV parvis de l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Déambulation dans la ville ç la découverte de lieux oubliés ou méconnus

Eglise Notre-Dame de la Délivrance Place Notre-Dame, 76340 Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 85 51 28 07 »}, {« type »: « email », « value »: « le.carcahoux@gmail.com »}] Parkings place Roger Thiébaut

Déambulation dans la ville ç la découverte de lieux oubliés ou méconnus

Jules GARRAUD