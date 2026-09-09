Circuit Terril Eugène, Mémorial des mineurs et église Sainte-Barbe, Circuit Terril Eugène, mémorial des mineurs, église Sainte-Barbe, Ruelisheim

Informations pratiques

Circuit Terril Eugène, Mémorial des mineurs et église Sainte-Barbe 19 et 20 septembre Circuit Terril Eugène, mémorial des mineurs, église Sainte-Barbe Haut-Rhin

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Montée au sommet du Terril Eugène ▪ Visite du Mémorial des Mineurs ▪ Visite de l’église Sainte-Barbe.

Départ par groupe de 20 pers. max

Visite : environ 2h

Circuit Terril Eugène, mémorial des mineurs, église Sainte-Barbe 34 rue du Général de Gaulle 68270 Wittenheim Ruelisheim 68270 Haut-Rhin Grand Est 03 89 52 85 10 http://wittenheim.fr https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-53 Rendez-vous devant l’ancien local pompiers MDPA

Montée au sommet du Terril Eugène ▪ Visite du Mémorial des Mineurs ▪ Visite de l’église Sainte-Barbe.

© Mathieu Nico