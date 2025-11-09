Circuit touristique Plus Belle La Vie, encore plus belle Rues du vieux village Allauch

Circuit touristique Plus Belle La Vie, encore plus belle

Dimanche 9 novembre 2025.

A 14h30. Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Durée de la visite 1h15

Rendez-vous un quart d’heure avant la visite à la Maison du Tourisme.

Tout public.

Officiellement sélectionnée pour servir de décor naturel pour le retour de la série Plus Belle la vie, encore plus belle, la Ville d’Allauch accueille depuis le mois d’octobre 2023 les tournages en extérieur de la célèbre série qui a fait son grand retour à l’écran sur TF1, depuis le 8 janvier 2024. Plusieurs jours par mois, l’authentique place de l’Hôtel de ville, typiquement provençale, sert de décor naturel et se transforme en Place du Mistral avec son fameux bar en toile de fond.



Déjà reconnue pour son dynamisme avec des projets en adéquation avec son histoire, ses racines et son identité, c’est dans le cadre de son développement touristique autour de la série à succès que la Municipalité a décidé de proposer ce tout nouveau circuit touristique qui vous amènera à la découverte des lieux de tournage.

Du cabinet médical, au salon de coiffure, de la quincaillerie (place du Docteur Joseph Chevillon) au commissariat (Place Pierre Bellot) reconstitués dans le centre historique du village en passant par les coulisses du tournage, venez arpenter les ruelles pour rejoindre l’incontournable Bar du Mistral et raviver de nombreux souvenirs.



Réservez vos places et partez dès à présent à la découverte de l’envers du décor pour vivre et revivre les épisodes de la série au fil d’une visite d’1h15 d’anecdotes encore secrètes distillées par un guide intarissable spécialement recruté pour en assurer l’animation.



Les personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite doivent contacter la Maison du Tourisme avant toute réservation au 04 91 10 49 20. .

Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Tour duration: 1h15

Meet 15 minutes before the tour at the Maison du Tourisme.

Open to all.

German :

Dauer der Besichtigung: 1 Std. 15 Min

Treffpunkt eine Viertelstunde vor der Besichtigung im Maison du Tourisme.

Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Durata della visita: 1h15

Ritrovo 15 minuti prima della visita presso la Maison du Tourisme.

Aperto al pubblico.

Espanol :

Duración de la visita: 1h15

Presentación 15 minutos antes de la visita en la Maison du Tourisme.

Abierto al público en general.

