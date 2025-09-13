Circuit touristique Saint-Gein
Circuit touristique Saint-Gein samedi 13 septembre 2025.
Circuit touristique
Saint-Gein Landes


Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Après un accueil gourmand pour prendre des forces, embarquez pour un circuit touristique aux alentours de Saint Gein à la découverte de pépites méconnues !
Inscriptions avant le 6 Septembre.
Saint-Gein 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 60 54 94
English : Circuit touristique
After a gourmet welcome to build up your strength, embark on a sightseeing tour of the Saint Gein area, discovering little-known nuggets!
Registration before September 6.
German : Circuit touristique
Nach einem Gourmet-Empfang, bei dem Sie sich stärken können, begeben Sie sich auf eine touristische Rundreise durch die Umgebung von Saint Gein, um unbekannte Nuggets zu entdecken!
Anmeldung bis zum 6. September.
Italiano :
Dopo un’accoglienza gastronomica che vi farà recuperare le forze, partite per un tour nei dintorni di Saint Gein alla scoperta di alcune pepite poco conosciute!
Iscrizione entro il 6 settembre.
Espanol : Circuit touristique
Tras una bienvenida gastronómica para reponer fuerzas, salga a recorrer los alrededores de Saint Gein para descubrir pepitas de oro poco conocidas
Inscripción antes del 6 de septiembre.
