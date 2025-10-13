Circuit train à vapeur et bateau sur le Rhin Volgelsheim

Circuit train à vapeur et bateau sur le Rhin

rue de la gare Volgelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Glorieuse invention du début XIXe siècle, la locomotive à vapeur n’a pas fini de nous impressionner. Un circuit combiné en train à vapeur et en bateau sur le Rhin vous permettra de découvrir le Ried alsacien et le fleuve à travers deux modes de transport originaux et insolites une ancienne rame tractée par une locomotive du début du XXe siècle et un bateau mouche.

Vous prendrez place dans une ancienne rame à plates-formes ouvertes, tirée par une locomotive du début du siècle dernier. Après la traversée du port rhénan, une halte au dépôt vous permettra d’admirer le matériel préservé qui y sommeille. Vous reprenez ensuite place à bord du train pour un périple d’une demi-heure jusqu’à l’embarcadère de Sans-Souci; en route vous pourrez admirer le Ried Alsacien, avec ses canaux, sa faune et sa flore…

Arrivée au terminus, vous descendrez du train, pour prendre le bateau qui vous emmènera pour une promenade de 80 min sur le Rhin. Vous apercevrez pendant le voyage la magnifique Cathédrale gothique de Breisach, datant du 13ème siècle. Après une dernière manœuvre du bateau, vous accosterez vers le dépôt ce qui vous permettra de reprendre le train qui vous attend sagement, pour vous ramener en gare.

Nouveauté

Vivez le rêve de devenir chauffeur et mécanicien d’une véritable machine à vapeur, le temps d’une journée aux côtés de nos bénévoles passionnés !

Ne manquez pas cette occasion unique ! Faites battre votre coeur au rythme de la vapeur et transformez votre passion en souvenir impérissable. Réserver votre place à bord et obtenez plus d’informations sur notre site internet www.ried-express-cftr.fr .

rue de la gare Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 84 cftr1982@gmail.com

English :

The glorious invention of the early 19th century, the steam locomotive has not finished impressing us. A combined steam train and boat tour on the Rhine will allow you to discover the Alsatian Ried and the river through two original and unusual modes of transport: an old train pulled by a locomotive from the early 20th century and a fly boat.

German :

Die Dampflokomotive, eine glorreiche Erfindung des frühen 19. Jahrhunderts, beeindruckt uns immer wieder aufs Neue. Auf einer kombinierten Rundfahrt mit Dampfzug und Rheinschiff können Sie das elsässische Ried und den Fluss mit zwei originellen und ungewöhnlichen Transportmitteln entdecken: einem alten Zug, der von einer Lokomotive aus dem frühen 20. Jahrhundert gezogen wird, und einem Fliegenboot.

Italiano :

Gloriosa invenzione dell’inizio del XIX secolo, la locomotiva a vapore non ha ancora finito di stupirci. Un tour combinato di treno a vapore e battello sul Reno vi permetterà di scoprire il Ried alsaziano e il fiume attraverso due mezzi di trasporto originali e insoliti: un vecchio treno trainato da una locomotiva dell’inizio del XX secolo e un battello volante.

Espanol :

Glorioso invento de principios del siglo XIX, la locomotora de vapor no ha terminado de impresionarnos. Un recorrido combinado en tren de vapor y barco por el Rin le permitirá descubrir el Ried alsaciano y el río a través de dos medios de transporte originales e insólitos: un antiguo tren tirado por una locomotora de principios del siglo XX y un fly boat.

L’événement Circuit train à vapeur et bateau sur le Rhin Volgelsheim a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach