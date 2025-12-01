CIRCUIT TRAINING SALLE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS Montesquieu-Volvestre

CIRCUIT TRAINING SALLE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS Montesquieu-Volvestre samedi 13 décembre 2025.

SALLE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 2 Rue du Moulin Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 11:00:00
Circuit training à Montesquieu Volvestre le Samedi 13 Décembre à 11h
Organisé par l'Association Gym Volontaire Montesquivienne et circuit training animé par Hawa. 8€.

SALLE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 2 Rue du Moulin Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie  

English :

Circuit training in Montesquieu Volvestre on Saturday, December 13 at 11 a.m

L'événement CIRCUIT TRAINING Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2025-12-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE