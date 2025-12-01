CIRCUIT TRAINING SALLE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS Montesquieu-Volvestre
Circuit training à Montesquieu Volvestre le Samedi 13 Décembre à 11h
Organisé par l’Association Gym Volontaire Montesquivienne et circuit training animé par Hawa. 8 .
English :
Circuit training in Montesquieu Volvestre on Saturday, December 13 at 11 a.m
