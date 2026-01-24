Circuit Training Centre Aqualudique Nautiloue Ornans
Circuit Training Centre Aqualudique Nautiloue Ornans jeudi 12 février 2026.
Circuit Training
Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-12
Pendant les vacances, venez participer à une séance de circuit training aquabike, trampoline et aquagym !
Sur inscription. .
Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59 nautiloue@cclouelison.fr
English : Circuit Training
L’événement Circuit Training Ornans a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON