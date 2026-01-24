Circuit Training Centre Aqualudique Nautiloue Ornans

Circuit Training

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-12

Pendant les vacances, venez participer à une séance de circuit training aquabike, trampoline et aquagym !

Sur inscription. .

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59 nautiloue@cclouelison.fr

