Circuit training Saint-Pierre-de-Frugie
Circuit training Saint-Pierre-de-Frugie vendredi 12 juin 2026.
Saint-Pierre-de-Frugie
Circuit training
Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 20:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Séance complète exercices de renforcement des différents muscles du corps sous forme de circuit training, des exercices de pilate. Nous terminerons par une séance de stretching et un temps de relaxation.
Je vous propose 2h pour vous, avec une séance complète renforcement musculaire , pilates , stretching et relaxation.
Nous pratiquerons des exercices de renforcement des différents muscles du corps sous forme de circuit training, des exercices de pilates. Nous terminerons par une séance de stretching et un temps de relaxation. .
Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 54 10 63
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English : Circuit training
A complete session: exercises to strengthen the various muscles of the body in the form of circuit training, pilates exercises. We finish with stretching and relaxation.
L’événement Circuit training Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-05-19 par Isle-Auvézère
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