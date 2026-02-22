Circuit training

Thiviers Dordogne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

STRETCH- PILATES et RENFORCEMENT MUSCULAIRE circuit training

Je vous propose 2h pour vous, avec une séance complète renforcement musculaire , pilâtes et stretching. Nous pratiquerons des exercices de renforcement des différents muscles du corps sous forme de circuit training, des exercices de pilâtes. Nous terminerons par une séance de stretching et un temps de relaxation.

Le lieu n’est pas encore défini Thiviers, La Coquille ou Saint Pierre de Frugie .

Cette séance nécessite, comme pré-requis, la pratique d’une activité physique hebdomadaire . .

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

