Circuit Trandovertes , événement sportif & culturel sur la Voie Verte reliant Douelle à Parnac Douelle dimanche 21 septembre 2025.
Route du Payras Douelle Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-09-21 14:30:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Circuit sportif et culturel sur la voie verte.
Route du Payras Douelle 46140 Lot Occitanie
English :
Sports and cultural circuit on the greenway.
German :
Sportliche und kulturelle Rundreise auf dem Grünen Weg.
Italiano :
Un percorso sportivo e culturale lungo il percorso verde.
Espanol :
Un sendero deportivo y cultural a lo largo de la vía verde.
