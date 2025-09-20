Circuit « Variations architecturales » RDV à l’angle de la rue Ernest-Renan Issy-les-Moulineaux

Circuit « Variations architecturales » RDV à l’angle de la rue Ernest-Renan Issy-les-Moulineaux samedi 20 septembre 2025.

Circuit « Variations architecturales » Samedi 20 septembre, 10h00 RDV à l’angle de la rue Ernest-Renan Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Partez à la découverte de l’évolution de l’architecture isséenne sur l’ancienne voie romaine, restée depuis l’Antiquité l’axe principal de la ville. De la Manufacture au Palais des Arts et des Congrès d’Issy en passant devant le Séminaire Saint-Sulpice et l’Hôtel de Ville, laissez-vous conter l’histoire de ces différents bâtiments au cours des siècles jusqu’à nos jours. Circuit d’une heure proposé par Pascale Maestracci, membre d’Historim.

RDV à l’angle de la rue Ernest-Renan 1 rue du 4 septembre 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 87 00 »}]

Circuit « Variations architecturales »

(c) DR