Circuit vélo patrimoine et gourmandises Saint-Martin-la-Pallu

Circuit vélo patrimoine et gourmandises Saint-Martin-la-Pallu dimanche 21 septembre 2025.

Circuit vélo patrimoine et gourmandises

Site archéologique des Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Partez pour 10 km de balade à vélo entre chemins champêtres, patrimoine et vues imprenables sur la campagne.

Partez pour 10 km de balade à vélo entre chemins champêtres, patrimoine et vues imprenables sur la campagne. Accessible à tous, l’itinéraire alterne nature paisible et petites pépites patrimoniale. Parfait pour une échappée douce et ressourçante, en famille ou entre amis !

Distance 10 km

Durée Environ 2h

Lieu de départ Site archéologique des Tours Mirandes, 86380 Saint-Martin-la-Pallu

Gratuit. Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription. Réservation conseillée. .

Site archéologique des Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Circuit vélo patrimoine et gourmandises

Set off on a 10 km bike ride along country lanes, heritage sites and breathtaking views of the countryside.

German : Circuit vélo patrimoine et gourmandises

Machen Sie eine 10 km lange Radtour zwischen Feldwegen, Kulturerbe und atemberaubenden Ausblicken auf die Landschaft.

Italiano :

Partite per un giro in bicicletta di 10 km lungo strade di campagna, siti storici e viste mozzafiato sulla campagna.

Espanol : Circuit vélo patrimoine et gourmandises

Emprenda un recorrido en bicicleta de 10 km por caminos rurales, lugares de interés patrimonial e impresionantes vistas de la campiña.

L’événement Circuit vélo patrimoine et gourmandises Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Poitou